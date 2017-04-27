За особые заслуги! Барышникову предоставили гражданство Латвии (+ОПРОС) (4)
Сейм постановил предоставить гражданство за особые заслуги родившемуся в Латвии балетному танцовщику Михаилу Барышникову.
Решение было единогласным, не воздержался и не проголосовал против ни один депутат, "за" были 84.
Барышников побывал сегодня в парламенте, ему преподнесли цветы.
mixnews.lv, в декабре прошлого года Сейм передал на рассмотрение комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества предложение о присвоении гражданства за особые заслуги перед Латвией Михаилу Барышникову.
Проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского подданства в Сейм подали представители всех парламентских фракций. Сейчас Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.
Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет - в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.
С 1995 года гражданство Латвии за особые заслуги получили 202 человека. Юбилейным, 200-м, почетным гражданином 12 февраля прошлого года стал ливанец Жерар А. Ренно, почетный консул Латвии в Ливане.
У нас люди есть кому уже 65 лет от роду и которые родились здесь и всё никак не могут набрать "особых заслуг" отгорбатившись по 40 лет на дутую "страну".
Петя: - Я на заводе работал. Снаряды делал.
Учительница: - Молодец Петя! А чем ты занималась, Маша?
Маша: - А я еду готовила, солдат кормила.
Учительница: - Молодец Маша! А что ты делал, Вовочка?
Вовочка: - А я на передовой помогал, патроны бойцам подносил.
Учительница: - Да? И что они тебе говорили?
Вовочка: О я-я, зеэр гут Вольдемар, зеэр гут