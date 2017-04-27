Общество |

Сейм постановил предоставить гражданство за особые заслуги родившемуся в Латвии балетному танцовщику Михаилу Барышникову.

Решение было единогласным, не воздержался и не проголосовал против ни один депутат, "за" были 84.

Барышников побывал сегодня в парламенте, ему преподнесли цветы.

mixnews.lv, в декабре прошлого года Сейм передал на рассмотрение комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества предложение о присвоении гражданства за особые заслуги перед Латвией Михаилу Барышникову.

Проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского подданства в Сейм подали представители всех парламентских фракций. Сейчас Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет - в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

С 1995 года гражданство Латвии за особые заслуги получили 202 человека. Юбилейным, 200-м, почетным гражданином 12 февраля прошлого года стал ливанец Жерар А. Ренно, почетный консул Латвии в Ливане.