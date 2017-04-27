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В Риге на перекрестке улиц Элизабетес и Аусекля некий мужчина стал героем видеосюжета очевидца. Случайный прохожий запечатлел на свой телефон ссору между мужчиной и женщиной, и поделился увиденным на своей странице в Facebook, озаглавив публикацию Divorce russian style, что переводится как "Развод по-русски".

На видео видно, как на движущейся автомашине мужчина пытается удержаться за капот. Согласно его ненормативной лексике и крикам, можно предположить, что он недоволен происходящим.

После остановки автомобиля ссора пары продолжилась - мужчина, перегородив дорогу водителю, продолжал кричать. Чем закончился инцидент - пока остается только догадываться.