"Развод по-русски": девушка в центре Риги протащила на капоте мужчину (5)

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Общество | 27 апреля 2017 года, 11:29

В Риге на перекрестке улиц Элизабетес и Аусекля некий мужчина стал героем видеосюжета очевидца. Случайный прохожий запечатлел на свой телефон ссору между мужчиной и женщиной, и поделился увиденным на своей странице в Facebook, озаглавив публикацию Divorce russian style, что переводится как "Развод по-русски".

На видео видно, как на движущейся автомашине мужчина пытается удержаться за капот. Согласно его ненормативной лексике и крикам, можно предположить, что он недоволен происходящим.

После остановки автомобиля ссора пары продолжилась - мужчина, перегородив дорогу водителю, продолжал кричать. Чем закончился инцидент - пока остается только догадываться.

Комментарии 5
>>>1 час назад
а почему бы не - дебилизм по латышскому
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ухо латыша32 минуты назад
вообще то латыши, любители ругатся на русском.
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eiroskeptiki.lv31 минуту назад
Кстати, женщину за рулём зовут не то Элина, не то Elīne....но если бы он сорвался, угодил бы ей прямо под колёса. Лишить дуру водительских прав!
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