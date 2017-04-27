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Сейм поддержал во втором чтении поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают, что новые автомобили, которым не больше двух лет и массой до 3500 кг могут проходить техосмотр раз в два года.

После того, как автомашина достигнет четырехлетнего возраста, транспортное средство, как и ранее, будет проходить техосмотр раз в год.

Поправки к закону подготовлены на основе подписанной 10 тысячами жителей инициативы о прохождении техосмотра раз в два года. Такой порядок уже существует в Литве, Эстонии, Германии и других странах Европы.

Ранее в Комиссию Сейма поступала инициатива от депутата партии "Согласие" Виталия Орлова, который предлагал проводить техосмотр еще реже. С похожим предложением выступал и депутат Иварс Зариньш, который выступал за то, чтобы разрешить проводить третий технический осмотр также после двух лет, если во время второго не было обнаружено никаких дефектов, но Сейм эти инициативы не поддержал.