"Репортеры без границ": свободе слова в Латвии мешают русские СМИ (+ОПРОС) (29)

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Общество | 27 апреля 2017 года, 13:22

В рейтинге независимых СМИ, которым занимается международная организация "Репортёры без границ", Латвия находится на 28 месте из 180 стран. Это на 4 позиции ниже, чем годом ранее.

В информационной заметке отмечается, что угрозу свободе слова в Латвии в основном представляют русскоязычные СМИ, которые пронизаны российской пропагандой и фальшивыми новостями. Не обошлось и без упоминания "прокремлевской" партии "Согласие". На основании чего были сделаны такие выводы на портале не сообщается.

Из стран Балтии лучше всего дела обстоят у Эстонии, которая расположилась на 12 месте с индексом 13,55 баллов, 28 место заняла Латвия с индексом 18,62 балла, а Литва оказалась на 36 месте с индексом 21,37 баллов.

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Состояние свободы слова на карте обозначается цветами:

белый цвет - хорошая ситуация

желтый - удовлетворительная

оранжевый - заметные проблемы

красный - сложная ситуация

черный - очень серьезная ситуация

Традиционно в первую пятерку вошли Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Нидерланды. А самыми "несвободными" оказались Китай, Сирия, Туркменистан, Эритрея и КНДР.

В числе главных проблем для свободной журналистской деятельности в демократических странах "Репортеры" называют чрезмерную слежку со стороны государства, которая нарушает конфиденциальность источников.

"Рейтинг свободы прессы RSF 2017 демонстрирует увеличение количества стран, где ситуация, связанная со свободой прессы, является очень серьезной и подчеркивает масштабы и ряд препятствий свободе прессы во всем мире. Он отражает мир, в котором атаки на прессу стали обычным явлением. Мы достигли эпохи "постправды, пропаганды и подавления свобод – в частности, в демократических государствах", - говорится в отчете.

Оценка стран производилась по таким критериям как независимость масс-медиа, самоцензура, власть закона, прозрачность действий и зафиксированные нарушения.

Фото: rsf.org/en/ranking

Комментарии 29
Михаил Месиер1 час назад
свободе слова в латвии мешает народ латвии ибо ржёт над "американской свободой слова"----как сказал один американский генерал--- ну, очень большой борец за свободу слова---"Хороший индеец---это мёртвый индеец"===после этого свобода слова победила в Америке
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Не Лоялен1 час назад
В информационной заметке отмечается, что угрозу свободу слова в Латвии в основном представляют русскоязычные СМИ, которые пронизаны российской пропагандой и фальшивыми новостями. На основании чего были сделаны такие выводы на портале не сообщается. а не сообщается потому что оснований нет!Очередной плевок в сторону русских как обычно!)
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алекс2 часа назад
Это организация хоть и без границ)),но под контролем того государства,которое то же границ не признает,притом как в СССР в 20- е и на Украине сейчас в этой организации засели вплоть евреи-русофобы за большие деньги.А озвучь это где-то в прессе-тут же вас обьявят антисемитом и напомнят ,бедняжки,про Холокост,который сейчас служит олравданием всем сегодняшним злодеяниям и на костях которого зарабатываются баснословные деньги.
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