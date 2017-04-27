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В рейтинге независимых СМИ, которым занимается международная организация "Репортёры без границ", Латвия находится на 28 месте из 180 стран. Это на 4 позиции ниже, чем годом ранее.

В информационной заметке отмечается, что угрозу свободе слова в Латвии в основном представляют русскоязычные СМИ, которые пронизаны российской пропагандой и фальшивыми новостями. Не обошлось и без упоминания "прокремлевской" партии "Согласие". На основании чего были сделаны такие выводы на портале не сообщается.

Из стран Балтии лучше всего дела обстоят у Эстонии, которая расположилась на 12 месте с индексом 13,55 баллов, 28 место заняла Латвия с индексом 18,62 балла, а Литва оказалась на 36 месте с индексом 21,37 баллов.

Состояние свободы слова на карте обозначается цветами:

белый цвет - хорошая ситуация

желтый - удовлетворительная

оранжевый - заметные проблемы

красный - сложная ситуация

черный - очень серьезная ситуация

Традиционно в первую пятерку вошли Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Нидерланды. А самыми "несвободными" оказались Китай, Сирия, Туркменистан, Эритрея и КНДР.

В числе главных проблем для свободной журналистской деятельности в демократических странах "Репортеры" называют чрезмерную слежку со стороны государства, которая нарушает конфиденциальность источников.

"Рейтинг свободы прессы RSF 2017 демонстрирует увеличение количества стран, где ситуация, связанная со свободой прессы, является очень серьезной и подчеркивает масштабы и ряд препятствий свободе прессы во всем мире. Он отражает мир, в котором атаки на прессу стали обычным явлением. Мы достигли эпохи "постправды, пропаганды и подавления свобод – в частности, в демократических государствах", - говорится в отчете.

Оценка стран производилась по таким критериям как независимость масс-медиа, самоцензура, власть закона, прозрачность действий и зафиксированные нарушения.

Фото: rsf.org/en/ranking