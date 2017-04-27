Twitter о присвоении Барышникову гражданства Латвии: добро пожаловать домой! (1)

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Общество | 27 апреля 2017 года, 15:26

Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что Сейм постановил присвоить гражданство Латвии за особые заслуги родившемуся в Латвии балетному танцовщику Михаилу Барышникову.

Депутат Сейма от «Единства» Лолита Чигане приветствует артиста.

«Добро пожаловать домой!», - написала она.

На присвоение Барышникову гражданства обратил внимание председатель правления партии «Для развития Латвии» Юрис Пуце.

«Особо положительная сегодняшняя новость – Барышников – гражданин Латвии», - написал он.

Пользователь Дзинтра Симпсон рада достижениям Барышникова.

«Радуюсь и горжусь, что Михаил Барышников – гражданин Латвии», - написала она.

Автор блога Cehs.lv Томс Лусис обращает внимание на мировое признание танцовщика.

«Получив латвийское гражданство, Барышников автоматически стал первым латвийцем, которого по-настоящему знают во всем мире», - написал он.

Представитель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис интересуется, как хорошо Барышников знает латышский язык.

«Присвоение Барышникову гражданства наталкивает на вопрос – говорит ли он по-латышски?», - пишет он.

В свою очередь пользователь Андис Зоммерс предлагает и другим выдать гражданство за особые заслуги.

«Давно пришло время за настоящие заслуги (а не как до этого – спортсменам без особых заслуг) выдать латвийское гражданство», - пишет он.

Решение Сейма было единогласным, не воздержался и не проголосовал против ни один депутат, "за" были 84 парламентария, а Рихард Эйгимс в голосовании не участвовал.

Барышников побывал сегодня в парламенте, ему преподнесли цветы. В 15 часов состоялась церемония вручения ему латвийского паспорта.

Комментарии 1
еж9 минут назад
Видимо все забыои,как подло поступил с Годуновым! Точно бревна в своем глазу не видят!
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