Twitter о присвоении Барышникову гражданства Латвии: добро пожаловать домой! (1)
Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что Сейм постановил присвоить гражданство Латвии за особые заслуги родившемуся в Латвии балетному танцовщику Михаилу Барышникову.
Депутат Сейма от «Единства» Лолита Чигане приветствует артиста.
«Добро пожаловать домой!», - написала она.
Laipni lūgts mājās! https://t.co/uLOJv87Rwx— Lolita Čigāne (@lolita_cigane) 27 апреля 2017 г.
На присвоение Барышникову гражданства обратил внимание председатель правления партии «Для развития Латвии» Юрис Пуце.
«Особо положительная сегодняшняя новость – Барышников – гражданин Латвии», - написал он.
Šodienas īpaši pozitīvā ziņa - Barišņikovs - Latvijas pilsonis.— Juris Pūce (@pucej) 27 апреля 2017 г.
Пользователь Дзинтра Симпсон рада достижениям Барышникова.
«Радуюсь и горжусь, что Михаил Барышников – гражданин Латвии», - написала она.
Baletdejotāju Barišņikovu uzņem Latvijas pilsonībā: https://t.co/53qSAeZ54A Prieks un lepnums, ka Mihails Barišņikovs ir Latvijas pilsonis.— Dzintra Simpson (@DzSimpson) 27 апреля 2017 г.
Автор блога Cehs.lv Томс Лусис обращает внимание на мировое признание танцовщика.
«Получив латвийское гражданство, Барышников автоматически стал первым латвийцем, которого по-настоящему знают во всем мире», - написал он.
Saņemot Latvijas pilsonību, Barišņikovs automātiski kļūst par pirmo latvieti, kurš patiešām ir pazīstams visā pasaulē.— Toms Lūsis (@_affair) 27 апреля 2017 г.
Представитель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис интересуется, как хорошо Барышников знает латышский язык.
«Присвоение Барышникову гражданства наталкивает на вопрос – говорит ли он по-латышски?», - пишет он.
Barišņikova pilsonības piešķiršanas sakarā radās jautājums- viņš latviski runā?— Guntis Gūtmanis (@guntisgutmanis) 27 апреля 2017 г.
В свою очередь пользователь Андис Зоммерс предлагает и другим выдать гражданство за особые заслуги.
«Давно пришло время за настоящие заслуги (а не как до этого – спортсменам без особых заслуг) выдать латвийское гражданство», - пишет он.
Saeima vienbalsīgi atbalsta lēmumprojektu par Latvijas pilsonības piešķiršanu baletdejotājam Mihailam Barišņikovam. pic.twitter.com/suKp4H73oS— LTV Panorama (@ltvpanorama) 27 апреля 2017 г.
Решение Сейма было единогласным, не воздержался и не проголосовал против ни один депутат, "за" были 84 парламентария, а Рихард Эйгимс в голосовании не участвовал.
Барышников побывал сегодня в парламенте, ему преподнесли цветы. В 15 часов состоялась церемония вручения ему латвийского паспорта.