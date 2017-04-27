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Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что Сейм постановил присвоить гражданство Латвии за особые заслуги родившемуся в Латвии балетному танцовщику Михаилу Барышникову.

Депутат Сейма от «Единства» Лолита Чигане приветствует артиста.

«Добро пожаловать домой!», - написала она.

На присвоение Барышникову гражданства обратил внимание председатель правления партии «Для развития Латвии» Юрис Пуце.

«Особо положительная сегодняшняя новость – Барышников – гражданин Латвии», - написал он.

Šodienas īpaši pozitīvā ziņa - Barišņikovs - Latvijas pilsonis. — Juris Pūce (@pucej) 27 апреля 2017 г.

Пользователь Дзинтра Симпсон рада достижениям Барышникова.

«Радуюсь и горжусь, что Михаил Барышников – гражданин Латвии», - написала она.

Baletdejotāju Barišņikovu uzņem Latvijas pilsonībā: https://t.co/53qSAeZ54A Prieks un lepnums, ka Mihails Barišņikovs ir Latvijas pilsonis. — Dzintra Simpson (@DzSimpson) 27 апреля 2017 г.

Автор блога Cehs.lv Томс Лусис обращает внимание на мировое признание танцовщика.

«Получив латвийское гражданство, Барышников автоматически стал первым латвийцем, которого по-настоящему знают во всем мире», - написал он.

Saņemot Latvijas pilsonību, Barišņikovs automātiski kļūst par pirmo latvieti, kurš patiešām ir pazīstams visā pasaulē. — Toms Lūsis (@_affair) 27 апреля 2017 г.

Представитель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис интересуется, как хорошо Барышников знает латышский язык.

«Присвоение Барышникову гражданства наталкивает на вопрос – говорит ли он по-латышски?», - пишет он.

Barišņikova pilsonības piešķiršanas sakarā radās jautājums- viņš latviski runā? — Guntis Gūtmanis (@guntisgutmanis) 27 апреля 2017 г.

В свою очередь пользователь Андис Зоммерс предлагает и другим выдать гражданство за особые заслуги.

«Давно пришло время за настоящие заслуги (а не как до этого – спортсменам без особых заслуг) выдать латвийское гражданство», - пишет он.

Saeima vienbalsīgi atbalsta lēmumprojektu par Latvijas pilsonības piešķiršanu baletdejotājam Mihailam Barišņikovam. pic.twitter.com/suKp4H73oS — LTV Panorama (@ltvpanorama) 27 апреля 2017 г.

Решение Сейма было единогласным, не воздержался и не проголосовал против ни один депутат, "за" были 84 парламентария, а Рихард Эйгимс в голосовании не участвовал.

Барышников побывал сегодня в парламенте, ему преподнесли цветы. В 15 часов состоялась церемония вручения ему латвийского паспорта.