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В недостаточно высоких результатах экзамена по латышскому языку в 12-х классах виноват сам экзамен, а не знания школьников. Об этом по итогам заседания Комитета по образованию, культуре и спорту заявила его председатель Эйжения Алдермане.

Комитет заслушал сообщение департамента по образованию об исследовании Министерства образования и науки о качестве латвийских школ, сообщает nra.lv.

На заседании директор департамента Гунтис Хелманис отметил, что делать выводы по качеству после одного года централизованных экзаменов некорректно. В свою очередь начальник управления образования Иварс Баламовскис указал, что результаты централизованных экзаменов – только одна из семи категорий, которые подвергаются сравнению.

«Говорить после такого исследования, что в школах низкое качество образования – тенденциозно», - сказал Баламовскис.

Он также отметил, что в средних школах есть различные учебные программы, поэтому некорректно одинаково анализировать результаты, которые показали в классах с разным уклоном – гуманитарным и техническим.

Алдермане также добавила, что исследование является некорректным, так как не была учтена индивидуальная ситуация каждой школы – в итоге анализ был проведен в спешке.