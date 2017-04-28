За смерть младенца двух врачей оштрафовали на 76 000 евро (3)

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Общество | 28 апреля 2017 года, 09:26

Окружной суд Риги оштрафовал двух медиков за врачебную ошибку, в результате которой умер новорожденный ребенок. Каждому из них за халатное выполнение профессиональных обязанностей назначен штраф в размере 38 000 евро.

Как сообщает адвокат Роналдс Рожкалнс, 27 апреля этого года суд огласил сокращенный приговор, согласно которому двум врачам назначен денежный штраф в виде 100 минимальных зарплат или 38 000 евро. Полный приговор будет озвучен 11 мая, но по словам адвоката, для этого может потребоваться и больше времени.

В феврале 2015 года Юрмальский городской суд присудил медикам реальный срок, признав, что из-за некачественной помощи после родов умер младенец. Как сообщало Латвийское радио, роды принимали Сергей Гамзаян и Валдис Мазгирс.

"После многочасовых родов младенец появился на свет в тяжелом состоянии. Было необходимо выполнить реанимационные действия. Спустя сутки новорожденный умер", - сказал Рожкалнс.

Инспекция здоровья обнаружила нарушения при лечении, и родители решили обратиться в полицию, после чего был начат уголовный процесс. Так, в 2010 году дело оказалось в суде.

Во время рассмотрения дела была произведена замена прокурора, и новый прокурор Солвита Глаудане решила закрыть уголовный процесс. Пострадавшие обжаловали это решение в высшей инстанции суда.

В результате вердикт суда был отменен как необоснованный, и Юрмальский суд начал рассматривать дело повторно. Судья была снята со своей должности за дисциплинарные нарушения.

Прокурор Зинаида Павлова, комментируя судебный процесс, сообщила Латвийскому радио, что дело связано именно с профессиональной халатностью врачей и неподобающему выполнению обязанностей, которые привели к смерти ребенка.

Комментарии 3
Эугеннннннннэ3 часа назад
ну хоть какихто жуликов наказали
2
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Многочасовые роды?3 часа назад
Неужели нельзя было сделать кесарево?
2
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Оп3 часа назад
Женщина должна рожать сама, если не может то халатность и бездействие явно с ее стороны а не врачей,так как не подготовилась к родам, не ходила на курсы или не восприняла их всерьез, не соблюдала режим сна, отдыха, питание, физические нагрузки. Курила, пила,употребляла разную химию для похудения или омоложения. Ходила на работу до последнего, плотно подтягивала живот, ездила за рулем, подымала тяжести. Все эти факторы могли привести к тому, что она не смогла родить значит завести следствие на женщину и выяснить причину у врачей, соседей, сослуживцев и провести ряд экспертиз на употребление вредных веществ и физического состояния.
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