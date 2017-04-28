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Окружной суд Риги оштрафовал двух медиков за врачебную ошибку, в результате которой умер новорожденный ребенок. Каждому из них за халатное выполнение профессиональных обязанностей назначен штраф в размере 38 000 евро.

Как сообщает адвокат Роналдс Рожкалнс, 27 апреля этого года суд огласил сокращенный приговор, согласно которому двум врачам назначен денежный штраф в виде 100 минимальных зарплат или 38 000 евро. Полный приговор будет озвучен 11 мая, но по словам адвоката, для этого может потребоваться и больше времени.

В феврале 2015 года Юрмальский городской суд присудил медикам реальный срок, признав, что из-за некачественной помощи после родов умер младенец. Как сообщало Латвийское радио, роды принимали Сергей Гамзаян и Валдис Мазгирс.

"После многочасовых родов младенец появился на свет в тяжелом состоянии. Было необходимо выполнить реанимационные действия. Спустя сутки новорожденный умер", - сказал Рожкалнс.

Инспекция здоровья обнаружила нарушения при лечении, и родители решили обратиться в полицию, после чего был начат уголовный процесс. Так, в 2010 году дело оказалось в суде.

Во время рассмотрения дела была произведена замена прокурора, и новый прокурор Солвита Глаудане решила закрыть уголовный процесс. Пострадавшие обжаловали это решение в высшей инстанции суда.

В результате вердикт суда был отменен как необоснованный, и Юрмальский суд начал рассматривать дело повторно. Судья была снята со своей должности за дисциплинарные нарушения.

Прокурор Зинаида Павлова, комментируя судебный процесс, сообщила Латвийскому радио, что дело связано именно с профессиональной халатностью врачей и неподобающему выполнению обязанностей, которые привели к смерти ребенка.