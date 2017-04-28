Общество |

Латвийское предприятие Baltic Snowpark Agency построит трассу для сноуборда для предстоящей Олимпиады 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Компания вот уже многие годы занимается строительством сооружений для экстремальных видов спорта не только в странах Балтии, но и по всему миру.

По словам руководителей в прошлом году компания уже занималась строительством трассы уровня Кубка мира в Южной Корее. Об этом сообщает телеканал LNT в передаче "900 секунд".

"Самое интересное, что это была тестовая версия. Нам очень не повезло с погодными условиями - были сильные бури. Когда мы отстроились, все намокло и замерзло настолько, что даже альпинистские шипы на подошвах ботинок не могли зацепится за лед", - рассказывает глава Baltic Snowpark Agency Янис Янсонс.

Он вспоминает, что трехнедельная работа завершилась тогда перед самым началом тренировок спортсменов. После прошедших соревнований Олимпийский комитет Кореи отметил, что эта была лучшая трасса из всех, которые у них когда-либо были.

"Если честно, то о таком мы даже не могли мечтать. Да, мы строили трассы для Кубка мира, для мировых чемпионатов, но чтобы для Олимпийских игр... Это казалось что-то непостижимым", - говорит руководитель.

Компания начинала свою работу во времена кризиса, в Цесисе. Тогда для катания на лыжах и сноуборде были сконструированы первые маленькие трассы. Изучив рынок, учредители нашли еще семь клиентов в странах Балтии, после чего началась их эра парков сноуборда.

Сейчас Baltic Snowpark Agency является субподрядным предприятием немецкой компании Schneestern, которая занимается строительством снежных парков по всему миру.