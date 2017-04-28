Вопросом благополучия пенсионеров в Латвии займутся ученые (8)

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Общество | 28 апреля 2017 года, 11:42

10 мая в Латвийской академии наук пройдет консилиум под названием "Моя пенсия в будущем", в ходе которого ученые попробуют разобраться, как ныне работающим людям обеспечить финансовое благополучие в старости.

Вопрос будет обсуждаться исходя из опыта и знаний экспертов, проводивших соответствующие теоретические исследования. Планируется провести оценку латвийской пенсионной системы, принципов ее работы, а также возможности, которые предоставляет обязательное государственное социальное страхование и добровольное частное пенсионное страхование.

Результаты обсуждения будут обобщены в "Заключении консилиума", опубликованы в Zinātnes Vēstnesis и переданы ответственным госучреждениям и экспертам.

В совещании примут участие депутаты Европарламента от Латвии, члены парламентских комиссий, сотрудники Министерства финансов, Госканцелярии, представители Латвийского союза самоуправлений, союза свободных профсоюзов и торгово-промышленной палаты и независимые эксперты.

Комментарии 8
Однако...1 час назад
Ну, вот что ж так то - учёные экономикой и пенсиями займутся ! Нонсенс ! Лауку таута ,,правит,, гос-твом, учёные занимаются экономикой, а экономисты где? Правильно - крутят аферы или моют горшки по забугорьям? Доилово и хаос - так и живём на ушах или выживаем пока ... А чуть что , так язык русский виноват?
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НАДЕЖДА1 час назад
Особливо в своём анализе уделите внимание 1996-1998 году!
И озвучьте свои выводы, если смелости хватит.
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veiksmes stasts1 час назад
значит родня чиновничья сопрет пару миллионов из казнны
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