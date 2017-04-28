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10 мая в Латвийской академии наук пройдет консилиум под названием "Моя пенсия в будущем", в ходе которого ученые попробуют разобраться, как ныне работающим людям обеспечить финансовое благополучие в старости.

Вопрос будет обсуждаться исходя из опыта и знаний экспертов, проводивших соответствующие теоретические исследования. Планируется провести оценку латвийской пенсионной системы, принципов ее работы, а также возможности, которые предоставляет обязательное государственное социальное страхование и добровольное частное пенсионное страхование.

Результаты обсуждения будут обобщены в "Заключении консилиума", опубликованы в Zinātnes Vēstnesis и переданы ответственным госучреждениям и экспертам.

В совещании примут участие депутаты Европарламента от Латвии, члены парламентских комиссий, сотрудники Министерства финансов, Госканцелярии, представители Латвийского союза самоуправлений, союза свободных профсоюзов и торгово-промышленной палаты и независимые эксперты.