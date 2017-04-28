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В связи с открытием мотосезона с 22:00 часов вечера 28 апреля до 22:00 часов вечера 29 апреля будет закрыто движение для транспортных средств (за исключением средств со специальными пропусками) по Набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас. Остановка и стоянка транспортных средств в указанном месте будет запрещена уже с 20:00 часов вечера.

В субботу 29 апреля с 13:00 до 14:00 пройдет парад мотоциклистов по маршруту: место старта около т/ц Mols (ул. Краста, 46), затем поворот налево на ул. Краста, далее по Южному мосту, ул. Зиепниеккалнса, ул. Мукусалас, ул. Кугю, ул. Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис, Вантовому мосту, ул. Кр. Валдемара, булв. Калпака, ул. Пулквежа Бриежа, ул. Ханзас, ул. Экспорта, Набережной 11 ноября.

Во время парада будет ограничено (а при необходимости и закрыто) движение для транспортных средств на указанном маршруте и на пересекающих маршрут улицах. Движение общественного транспорта будет регулироваться или закрываться по мере необходимости.

фото: mixnews.lv