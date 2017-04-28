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Членство Латвии в ЕС положительно оценивают меньше половины жителей страны, свидетельствуют результаты проведенного в марте опроса "Евробарометр".

Хорошим делом членство Латвии в ЕС считают 45% опрошенных - на 3 процентных пункта меньше, чем год назад. В ЕС в целом 57% опрошенных считают членство своей страны в ЕС хорошим делом.

В Литве этот показатель составляет 65%, в Эстонии - 67%.

Противоположного мнения в Латвии придерживаются 10% жителей, как и в 2016 году. В ЕС в целом членство своей страны в ЕС отрицательно оценивают 14% опрошенных.

44% респондентов не считают членство в ЕС ни хорошим, ни плохим делом. Это на 3 процентных пункта больше, чем в 2016 году. В ЕС этот показатель составляет 25%.