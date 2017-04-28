В Риге начали образовываться предпраздничные пробки
Общество | 28 апреля 2017 года, 13:27
Согласно информации Balticmaps.eu, в Риге уже около 12 часов начали образовываться традиционные предпраздничные пробки.
Самая сложная ситуация складывается на подъезде к Вантовому и Островному мосту. Водители должны считаться с тем, что дорога на этих участках займет на 6-7 минут больше времени.
Небольшая пробка образовывалась на улице Краста, где время преодоления дороги увеличивается на 3-5 минут.
По причине пробок может опаздывать общественный транспорт.
За актуальной информацией о расписании можно следить на портале satiksme.lv, а так же через мобильное приложение Waze и на Balticmaps.eu.