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Акция протеста против участия России в военном конфликте на Украине, устроенная 28 апреля напротив посольства России в Риге Латвийским конгрессом украинцев, собрала несколько десятков человек, которые держали плакаты "Stop Putin", "Stop War", "Против российского империализма и войны", а также скандировали "Путин - фашист", "Путин - террорист".

Между участниками акции и некоторыми людьми, пришедшими на акцию с георгиевскими ленточками, периодически возникали перепалки.

Через десять минут после начала акции на другой стороне улицы напротив здания посольства собралось около 10 человек, поддерживающих политику России. Они принесли плакат "Россия - опора Украины".

За происходящим внимательно следила полиция, которая в острые моменты разводила оппонентов в разные стороны.

Мероприятие проводится в рамках международной акции, когда украинские общины Европы, США и Канады 28 апреля повсеместно проводят акцию протеста "Stop Putin’s war in Ukraine".

"Мы приглашаем всех, кому небезразлична судьба Украины, участвовать в нашей акции #StopPutinsWarInUkraine4, чтобы мир услышал "нет" убийствам мирных жителей на востоке Украины", - ранее сказал представитель Латвийского конгресса украинцев Николай Павлюк.

Организация выдвигает ряд требований, включая полный вывод российских войск и военной техники с территории Украины, круглосуточный контроль ОБСЕ ситуации на востоке Украины, свободный доступ наблюдателей ОБСЕ к участкам украинско-российской границы, не контролируемым сейчас украинской армией.

"Так как Россия не выполняет минские соглашения, положение вдоль демаркационной линии в Донбассе в последние дни сильно ухудшилось, при обстрелах с российской стороны каждый день погибают украинские солдаты и мирные жители", - сказано в заявлении Латвийского конгресса украинцев.

Организация требует также освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся в заключении по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям на территории России и в Крыму.