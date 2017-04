Общество |

Латвийцу, работающему в дублинском аэропорту, пришлось отозвать два иска против прокатной компании Hertz и страхового агентства на сумму 120 000 евро. Об этом сообщает портал kasjauns.lv со ссылкой на источник.

Живущий в Ирландии Янис Каптейнис, был вынужден отозвать два иска после вопросов, заданных ему юристами страховой компании.

По заявлениям 34-летнего мужчины, во время работы в компании Hertz, он получил две серьезные травмы во время аварий в 2013 и в 2014 году, которые впоследствии сделали его нетрудоспособным. При этом он отметил, что ДТП произошли не по его вине.

