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Латвийцу, работающему в дублинском аэропорту, пришлось отозвать два иска против прокатной компании Hertz и страхового агентства на сумму 120 000 евро. Об этом сообщает портал kasjauns.lv со ссылкой на источник.

Живущий в Ирландии Янис Каптейнис, был вынужден отозвать два иска после вопросов, заданных ему юристами страховой компании.

По заявлениям 34-летнего мужчины, во время работы в компании Hertz, он получил две серьезные травмы во время аварий в 2013 и в 2014 году, которые впоследствии сделали его нетрудоспособным. При этом он отметил, что ДТП произошли не по его вине.

A worker dropped a large injuries claim after he was spotted lugging baggage around https://t.co/Gkv1CR8ZHf — The Irish Times (@IrishTimes) 26 апреля 2017 г.

Адвокат компании Эва Болстере предоставила суду фотографии, на которых Каптейнис накануне был запечатлен уже на новом месте работы - доставляя пассажиров в аэропорт и занимаясь погрузкой багажа.

Мужчина также был сфотографирован за рулем автобуса около своего дома, что подтверждает предположения о том, что у него все-таки есть работа.

На вопрос судьи почему он находился за рулем, Каптейнис заявил, что 3-4 раза в месяц помогает владельцу этого транспортного средства.

В свою очередь, выяснилось, что ранее латвиец был замешан в двух дорожно-транспортных происшествиях на своем личном автомобиле, после чего группа страхования Royal Sun Alliance получила 6 исков, два принадлежат пассажирам Каптейниса и четыре - другим участникам ДТП.

Адвокат добавила, что у нее есть свидетели одной из аварий, которые подтвердят, что та случилась по вине Каптейниса, по непонятным причинам резко затормозившего, вследствие чего другой автомобиль врезался ему в бампер.

После всех вышеперечисленных доказательств, латвийцу ничего не оставалось, кроме как отозвать оба иска.