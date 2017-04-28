Ирландский адвокат помешал латвийцу провернуть аферу на 120 000 евро (1)

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Общество | 28 апреля 2017 года, 17:48

Латвийцу, работающему в дублинском аэропорту, пришлось отозвать два иска против прокатной компании Hertz и страхового агентства на сумму 120 000 евро. Об этом сообщает портал kasjauns.lv со ссылкой на источник.

Живущий в Ирландии Янис Каптейнис, был вынужден отозвать два иска после вопросов, заданных ему юристами страховой компании.

По заявлениям 34-летнего мужчины, во время работы в компании Hertz, он получил две серьезные травмы во время аварий в 2013 и в 2014 году, которые впоследствии сделали его нетрудоспособным. При этом он отметил, что ДТП произошли не по его вине.

Адвокат компании Эва Болстере предоставила суду фотографии, на которых Каптейнис накануне был запечатлен уже на новом месте работы - доставляя пассажиров в аэропорт и занимаясь погрузкой багажа.

Мужчина также был сфотографирован за рулем автобуса около своего дома, что подтверждает предположения о том, что у него все-таки есть работа.

На вопрос судьи почему он находился за рулем, Каптейнис заявил, что 3-4 раза в месяц помогает владельцу этого транспортного средства.

В свою очередь, выяснилось, что ранее латвиец был замешан в двух дорожно-транспортных происшествиях на своем личном автомобиле, после чего группа страхования Royal Sun Alliance получила 6 исков, два принадлежат пассажирам Каптейниса и четыре - другим участникам ДТП.

Адвокат добавила, что у нее есть свидетели одной из аварий, которые подтвердят, что та случилась по вине Каптейниса, по непонятным причинам резко затормозившего, вследствие чего другой автомобиль врезался ему в бампер.

После всех вышеперечисленных доказательств, латвийцу ничего не оставалось, кроме как отозвать оба иска.

Комментарии 1
ja1 минуту назад
Друвиете: нельзя быть патриотом без знания латышского
Закиса("Единство") не накажут, так как сумма махинаций меньше 10000 латов
Затлерс("Единство") : моя главная заслуга - победа над олигархами
Квартира для Затлерса("Единство") площадью 195,33 кв. м была приобретена за 484,9 тыс. латов.
У Затлерса("Единство") нет ни недвижимости, ни машины, ни долгов
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