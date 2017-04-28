Водителей предупреждают: на Южном мосту скорость движения ограничена до 50 км/ч

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Общество | 28 апреля 2017 года, 15:51

Госполиция предупреждает автоводителей о временных ограничениях скоростного движения на Южном мосту.

Внимание, автоводители! С сегодняшнего дня на участке Южного моста между улицами Маскавас и Краста на время установлено ограничение скорости в 50 км/ч", - сказано в объявлении Госполиции в социальной сети Twitter.

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