Водителей предупреждают: на Южном мосту скорость движения ограничена до 50 км/ч
Общество | 28 апреля 2017 года, 15:51
Госполиция предупреждает автоводителей о временных ограничениях скоростного движения на Южном мосту.
Внимание, автоводители! С сегодняшнего дня на участке Южного моста между улицами Маскавас и Краста на время установлено ограничение скорости в 50 км/ч", - сказано в объявлении Госполиции в социальной сети Twitter.
Šoferīt, ievēro! No šodienas uz Dienvidu tilta starp Maskavas/Krasta ielu uz laiku samazināts braukšanas ātrums-50 km/h #radarsvēro #remonts pic.twitter.com/NNhyi4agOW— Valsts policija (@Valsts_policija) 28 апреля 2017 г.