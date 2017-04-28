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Мэр Риги Нил Ушаков и мэр Казани Ильсур Метшин сегодня подписали соглашение о сотрудничестве двух городов.

"Соглашение между Ригой и Казанью подписано. Теперь впереди много работы. Спасибо мэру Казани Ильсуру Метшину за теплые слова и прием!", - написал мэр Риги Нил Ушаков на своей странице в Facebook.

Мэры Риги и Казани в ходе встречи обсудили актуальные для обоих городов вопросы и подписали соглашение о сотрудничестве. Затем они открыли в здании мэрии Казани фотовыставку "Встречи с Раймондом Паулсом".

Позднее мэр Риги встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ушаков посетит Казанский университет и встретится с его студентами и преподавателями, а также ректорами ведущих вузов Казани.

28 апреля Ушаков откроет бизнес-форум "Рига-Казань 2017" в Торговой палате Татарстана, встретится с министром промышленности и торговли Татарстана Альбертом Каримовым и председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным.