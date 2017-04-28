Ушаков: между Ригой и Казанью подписано соглашение о сотрудничестве (12)
Мэр Риги Нил Ушаков и мэр Казани Ильсур Метшин сегодня подписали соглашение о сотрудничестве двух городов.
"Соглашение между Ригой и Казанью подписано. Теперь впереди много работы. Спасибо мэру Казани Ильсуру Метшину за теплые слова и прием!", - написал мэр Риги Нил Ушаков на своей странице в Facebook.
Мэры Риги и Казани в ходе встречи обсудили актуальные для обоих городов вопросы и подписали соглашение о сотрудничестве. Затем они открыли в здании мэрии Казани фотовыставку "Встречи с Раймондом Паулсом".
Позднее мэр Риги встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Ушаков посетит Казанский университет и встретится с его студентами и преподавателями, а также ректорами ведущих вузов Казани.
28 апреля Ушаков откроет бизнес-форум "Рига-Казань 2017" в Торговой палате Татарстана, встретится с министром промышленности и торговли Татарстана Альбертом Каримовым и председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным.
Вообще-то он должен своими муниципальными делами заниматься, а не бизнес-турами за счёт государства.
Бубновый интерес.