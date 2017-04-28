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С юго-востока на Латвию идет обширная зона осадков, и в субботу ночью и днем по всей стране ожидаются дожди, местами со снегом.

Дождь со снегом возможен в Курземе, местами в Земгале и Видземе. Общее количество осадков может составить 20 мм.

Ветер будет порывистым, на севере Курземе до 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью, а в западной и центральной части и днем составит +2..+7 градусов, на крайнем востоке страны до +9..+13.

В Риге будет пасмуртно и дождливо, особенно утром и в первой половине для. Температура днем и ночью составит +4..+7 градусов.