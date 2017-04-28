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Молодежь, которая приезжает из провинций в Ригу, просит местное самоуправление организовать бесплатные курсы языка в столице Латвии. Об этом сообщил председатель Рижской думы Нил Ушаков в ходе рабочего визита в Казань.

"Мы как самоуправление организовываем курсы латышского языка. Они пользуются большим спросом и за последние годы 9 тыс. человек прошло через них. Но молодежь у нас просит организовать бесплатные курсы русского языка, потому что многие приезжают из провинций, не могут найти работу, не зная языка. Сейчас рынок просит три языка: латышский, русский, английский", - сказал он.

Пока, по словам Ушакова, у властей "не доходили руки до таких курсов". "Но опять же, у нас нет проблем со знанием языков ни одного, ни другого. У нас школы все функционируют, уровень образования очень хороший", - подчеркнул он.

В Риге сейчас действуют 115 школ, из которых 47 - двуязычные.

26 апреля этого года Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии вновь оштрафовал Ушакова на €50 за то, что он использует в общении с населением русский язык. По его словам, на этот раз претензии у надзорного ведомства вызвало то, что он во время неформальной встречи со школьниками общался не на латышском языке.

Источник: ИТАР-ТАСС