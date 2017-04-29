Жительница Латвии: мы переплачиваем за лекарства десятки евро (59)

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Общество | 29 апреля 2017 года, 12:04

Рижанка Эндия Купце обнаружила, что лекарства в Латвии стоят значительно дороже, чем в других странах Европы. Своими наблюдениями она поделилась в соцсети Facebook, пишет nra.lv.

«Задача из реальной жизни. Лекарство в одной из европейских стран стоит 7,97 евро, а у нас – 28,40 евро. Кажется, мы по-настоящему богатый народ с высокой покупательной способностью! В пачке всего 12 таблеток, для курса лечения необходимо три пачки. Посчитать: насколько велика наценка? Кому достается разница?», - пишет Купце.

На публикацию отреагировал мэр Риги Нил Ушаков.

"Именно поэтому Рижская дума планирует открывать муниципальные аптеки, которые будут работать с минимальной наценкой!", - написал Ушаков, призвав жителей Латвии рассказывать о своем опыте покупки лекарств.

Ранее широкий резонанс вызвала публикация жительницы Латвии Анды Кристкалне, которая пожаловалась на то, что с нынешним семейным пособием, предоставляемым государством, невозможно содержать ребенка.

Комментарии 59
леший 5 часов назад
мне нравиться, что вопрошающие ЛАТЫШИ----русские уже с 1991 года поняли куда ведёт националистический режим---спрашивать, то они научились, теперь бы неплохо было бы чтоб ещё и думать начали!---А кто именно завёл ВАС в это болото БЕЗНАДЁГИ???
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да уж 5 часов назад
в латвии главный приоритет не дети а чиновники вся забота идет на их благополучие сытую и сладкую жизнь на очень большие никак несоразмеримые с их якобы титаническим трудом зарплаты они просто паразитируют на избирателях
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Кому достается разница? 5 часов назад
В первых рядах: цирцене и белевич.
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