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Рижанка Эндия Купце обнаружила, что лекарства в Латвии стоят значительно дороже, чем в других странах Европы. Своими наблюдениями она поделилась в соцсети Facebook, пишет nra.lv.

«Задача из реальной жизни. Лекарство в одной из европейских стран стоит 7,97 евро, а у нас – 28,40 евро. Кажется, мы по-настоящему богатый народ с высокой покупательной способностью! В пачке всего 12 таблеток, для курса лечения необходимо три пачки. Посчитать: насколько велика наценка? Кому достается разница?», - пишет Купце.

На публикацию отреагировал мэр Риги Нил Ушаков.

"Именно поэтому Рижская дума планирует открывать муниципальные аптеки, которые будут работать с минимальной наценкой!", - написал Ушаков, призвав жителей Латвии рассказывать о своем опыте покупки лекарств.

Ранее широкий резонанс вызвала публикация жительницы Латвии Анды Кристкалне, которая пожаловалась на то, что с нынешним семейным пособием, предоставляемым государством, невозможно содержать ребенка.