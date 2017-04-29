Около тысячи латвийских байкеров открыли мотосезон (2)

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Общество | 29 апреля 2017 года, 17:12

В открытии очередного мотосезона в Риге приняли участие около тысячи мотоциклистов со всей Латвии, сообщает nra.lv.

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Мотолюбители традиционно собрались около торгового центра Mols, после чего отправились на Набережную 11 ноября, где сегодня пройдет концерт финской группы Knucklebone Oscar.

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В завершении парада президент Латвийской ассоциации мотоциклистов Айвар Фрейманис произнес речь, в которой поблагодарил Рижскую думу и мэра Нила Ушакова, отметив, что Рига, в отличие от Юрмалы, дружелюбна по отношению к мотоциклистам.

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На мероприятии должен был выступить и сам Ушаков, однако он не появился, отмечает NRA.

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В связи с открытием мотосезона сегодня с 22 часов будет перекрыта Набережная 11 ноября.

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Комментарии 2
ДА УЖ.........3 минуты назад
НА ФОТОГРАФИЯХ НЕ ЗАМЕЧЕН ВЛАДЕЛЕЦ РЖАВОЙ ГОСТИНИЦЫ МАЙОРИ,БАНК ДАЖЕ ШЛЕМ ОТОБРАЛ,ХОТЯ БЫ НА ОГОРОДНОЙ ЛОПАТЕ В ЗАЕЗДЕ ПОУЧАСТВОВАЛ БЫ,ЭХ ПРОКАЧУ......
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9715 минут назад
Мотосезон это хорошо, плохо что дороги к нему не готовы!
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