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В открытии очередного мотосезона в Риге приняли участие около тысячи мотоциклистов со всей Латвии, сообщает nra.lv.

Мотолюбители традиционно собрались около торгового центра Mols, после чего отправились на Набережную 11 ноября, где сегодня пройдет концерт финской группы Knucklebone Oscar.

В завершении парада президент Латвийской ассоциации мотоциклистов Айвар Фрейманис произнес речь, в которой поблагодарил Рижскую думу и мэра Нила Ушакова, отметив, что Рига, в отличие от Юрмалы, дружелюбна по отношению к мотоциклистам.

На мероприятии должен был выступить и сам Ушаков, однако он не появился, отмечает NRA.

В связи с открытием мотосезона сегодня с 22 часов будет перекрыта Набережная 11 ноября.