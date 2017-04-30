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Средняя температура воздуха в апреле была в Латвии почти на два градуса ниже, чем показатели 1981-2010 гг., свидетельствуют данные WeatherBELL Analytics.

Первые три месяца этого года, а также декабрь прошлого года были на 0,5-3 градуса теплее нормы, а ноябрь и октябрь прошлого года были на 1-2 градуса холоднее многолетних средних показателей.

Как правило, апрель бывает на шесть градусов теплее марта - среднемесячная температура этих месяцев в 1981-2010 гг. составляла соответственно +5,7 и -0,2 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В этом году средняя температура воздуха в марте составила +2 градуса, а апрель был всего лишь на два градуса теплее.

В большинстве стран Европы средняя температура апреля была близка к норме или ниже ее, только в Португалии и на значительной части Испании и Италии апрель был на 1-3 градуса теплее, чем обычно.

Ожидается, что в первой половине мая температура воздуха в Латвии в среднем также будет ниже нормы.