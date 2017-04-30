В Латвии завершаются международные военные учения Summer Shield (2)
Сегодня, 30 апреля, в Адажи завершаются международные военные учения Summer Shield XIV, в которых приняли участие более 1200 военнослужащих, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В учениях, которые проходили с 17 апреля, участвовали представители вооруженных сил Латвии, США, Болгарии, Эстонии, Канады, Литвы, Великобритании, Люксембурга, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.
В этом году на учениях отрабатывались навыки боевой поддержки широкого спектра - взаимодействие артиллерии, ПВО, разведки, защиты от оружия массового поражения, противотанковых систем, военных инженеров, военных медиков и транспортных подразделений.
Учения Summer Shield проводятся в Латвии с 2004 года, и изначально их основной задачей была подготовка подразделений латвийской армии для участия в операции коалиционных сил в Ираке.
С 2014 года эти маневры входят в список учений НАТО, и участвовать в них может любая страна альянса.
Но больше всего удручает в Адажи то, что местные латыши их - НАТОвцев - хвалят. Такие, мол, вежливые.....в том числе и за то, ещё они спели на русском "Господа офицеры". Латышам очень понравилось. Смех и грех.