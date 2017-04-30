Большинство рассчитывает, что в старости их обеспечит государство (+ОПРОС) (18)
Общество | 30 апреля 2017 года, 16:41
Более половины латвийцев считает, что об их материальном обеспечении в старости должно позаботиться государство, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследования общественного мнения SKDS.
С тем, что об обеспеченной старости должен позаботиться сам человек, полностью согласны 10% опрошенных, скорее согласны - 20%.
В свою очередь совершенно с этим утверждением не согласны 30%, а скорее не согласны - 34% респондентов.
Еще 5% опрошенных не могли сформулировать ответ на этот вопрос.
А государство рассчитывает, что большинство латвийцев не доживет до старости. А кто доживет, те нелояльные. И с ними, как с нелояльными! На хлеб и воду....
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Я так понимаю, что это начало конца----проводить на такую тему опросы считаю провокацией и полным пренебрежением народа Латвии====КТО сподобился заказать и оплатить сию ахинею?----УРОДЫ!!!
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Не может обеспечить то, чего в природе для жителей этого региона просто нет
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