Общество |

Жителей Латвии процессы в Европе в целом интересуют больше, чем в среднем население стран Европейского союза, свидетельствуют результаты опроса"Eurobarometer, проведенного по заказу Европейского парламента.

Опрос показал, что в Латвии тем, что происходит в Европе, интересуются 64% жителей, тогда как в среднем по ЕС этот показатель на 8 процентных пунктов ниже.

Удельный вес интересующихся процессами в Европе жителей Латвии в течение года увеличился на 7 процентных пунктов, а средний показатель по ЕС вырос всего на 2 процентных пункта.

Каждый третий житель Латвии происходящим в Европе в целом не интересуется.