Процессы в Европе интересуют латвийцев больше, чем среднего европейца (+ОПРОС) (1)
Общество | 30 апреля 2017 года, 18:01
Жителей Латвии процессы в Европе в целом интересуют больше, чем в среднем население стран Европейского союза, свидетельствуют результаты опроса"Eurobarometer, проведенного по заказу Европейского парламента.
Опрос показал, что в Латвии тем, что происходит в Европе, интересуются 64% жителей, тогда как в среднем по ЕС этот показатель на 8 процентных пунктов ниже.
Удельный вес интересующихся процессами в Европе жителей Латвии в течение года увеличился на 7 процентных пунктов, а средний показатель по ЕС вырос всего на 2 процентных пункта.
Каждый третий житель Латвии происходящим в Европе в целом не интересуется.
Судя по этому сайту те кто делал этот опрос лжецы редкостные
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