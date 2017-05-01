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Для уменьшения рисков коррупции дорожных полицейских обяжут носить прикрепленные к одежде видеокамеры, сообщает Государственная полиция.

Полиция объявила конкурс на поставку индивидуальных компактных видеокамер. Предложения поставщики могут подавать до 12 мая. В целом планируется приобрести почти 450 камер, затраты на них составят 111 570 евро, передает радио MIX FM 102,7.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Анце Розите, камеры предназначены для сотрудников патрульной службы, дорожных полицейских и сотрудников полиции, участвующих в обеспечении общественного порядка. Видеокамеры необходимы для того, чтобы уменьшить риски коррупции и конфликтных ситуаций.

В настоящее время видеокамеры установлены в полицейских автомобилях и записывают все происходящее в них.