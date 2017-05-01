Полицейских обяжут носить камеры на одежде (+ОПРОС) (6)

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Общество | 1 мая 2017 года, 10:38

Для уменьшения рисков коррупции дорожных полицейских обяжут носить прикрепленные к одежде видеокамеры, сообщает Государственная полиция.

Полиция объявила конкурс на поставку индивидуальных компактных видеокамер. Предложения поставщики могут подавать до 12 мая. В целом планируется приобрести почти 450 камер, затраты на них составят 111 570 евро, передает радио MIX FM 102,7.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Анце Розите, камеры предназначены для сотрудников патрульной службы, дорожных полицейских и сотрудников полиции, участвующих в обеспечении общественного порядка. Видеокамеры необходимы для того, чтобы уменьшить риски коррупции и конфликтных ситуаций.

В настоящее время видеокамеры установлены в полицейских автомобилях и записывают все происходящее в них.

Комментарии 6
Инкогнито4 часа назад
Хорошо то как , только не с того конца взялись . Надо было с политиканов начать , камеры на них понавесить , во где взятки и откаты .....
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1721 год4 часа назад
с себя надо начинать,ворьё.А не с работников.В Германии у полицаев зарплата и соцпакет такой,что ему ваша взятка .......вызывает смех.Вы же тоже эуропейцы,разве нет?? Или вы отстой и полицай должен думать как прокормить семью??? Полудурки.....оденьте себе камеры в кабинетах,чтобы народ знал чем вы там занимаетесь.Взяточники.
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алекс4 часа назад
Нечего взятки давать полицейским-эти деньги уже государства,которое ждет их в виде налогов,чтобы дальше,по цепочке,оправить своему куратору-Соросу,ну и себе скрысить чуток,чему банкир не препятствует.Ведь продажа Родины должна быть хорошо оплачена,тогда и будет отличный результат.,что мы и видим по ситуации в стране.
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