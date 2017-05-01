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В понедельник в Риге почти одновременно проходят два велозаезда – организованный столичным самоуправлением заезд "Рижский велопраздник – начинаем заниматься спортом" и заезд "Критическая масса". В связи с этим, движение транспорта в городе будет ограничено.

Как рассказали в Рижской думе, сбор на участие в заезде "Рижский велопраздник" начнется в 12.00, у холла "Арена Рига", где для собравшихся будет проведена разминка. Сам заезд начнется в 12:30 по следующему маршруту: "Арена Рига", по улицам Малпилс, Сканстес, Ханзас, Экспорта, Набережной 11 Ноября, Ратушной площади, Каменному мосту, съезд на улицу Мукусалас, по улице Мукусалас и кольцу, а затем по улице Луцавсала. Съезд завершится на Луцавсале. Длина маршрута велопробега составляет примерно 12 километров.

Цель мероприятия - устроить спортивную разминку в честь открытия сезона уличных тренировок, а также показать, что велосипедисты также являются важными участники транспортного движения. Участников велозаезда будет сопровождать полиция и в случае необходимости будет регулировать или ограничивать движение. Также участникам гарантируют безопасность, техническую и медицинскую помощь.

Движение общественного транспорта также будет регулироваться по необходимости.

После велозаезда для участников предусмотрена развлекательная программа. На финише, около 14:00 в южной части Луцавсалы всех поприветствует диджей Том Гревиньш. Тренеры проведут общую заминку, а также участников угостят горячим чаем, кофе и горячим супом.

Около 14:30 состоится концерт – перед присутствующими выступят музыкант Нормунд Пауниньш, группа Otra puse и певица Антра Стафецка.

Тем временем около 13.00 состоится в Риге начнется велозаезд "Критическая масса". Данный заезд представляет собой акцию велосипедистов, которые отправляются в поездку по спонтанно выбранным улицам столицы.

Заезд начнется от театра "Дайлес". Цель заезда - привлечь внимание общества к различным проблемам велосипедистов, в том числе некорректному отношению автомобилистов, а также трудностям перемещения на велосипеде в городе.

Более подробную информацию об ограничениях транспорта во время велозаездов в Риге можно узнать ЗДЕСЬ.