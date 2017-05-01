Около 500 человек в Риге участвуют в первомайском шествии (11)

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Общество | 1 мая 2017 года, 12:20

В понедельник в Риге проходит акция профсоюза LABA, в рамках которой около 500 человек отправились в первомайское шествие по улицам Старой Риги. Об этом сообщает радио MIX FM 102,7.

Цель акции - напомнить общественности о работе и вкладе профсоюзов в благосостояния государства.

Шествие началось у Рижского замка, а затем его участники прошли по Набережной 11 ноября, ул. Калькю и направились к Памятнику Свободы. Участники первомайского шествия держат в руках красные шары и красные флаги с символикой профсоюза, многие несут государственные флаги Латвии и плакаты с первомайскими лозунгами.

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Среди участников шествия много семей с детьми и молодых людей. В мероприятии также принимает участие мэр Риги Нил Ушаков.

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Празднование 1 мая сегодня проходит и на Гризинькалнсе.

Комментарии 11
eiroskeptiki.lv3 часа назад
А кроме этой шикарной и красочной акции что ещё сделали реального эти профсоюзные деятели? Ведь никому в голову не придёт обратиться к ним в случае незаконного увольнения. Или ещё за какой помощью. Зато у них прекрасные отношения с правительством.
Зачем эксплуатировать светлую память советских профсоюзов, раздававших бесплатные путёвки в пионерские лагеря и санатории?
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varbut.com3 часа назад
И пиво с сосисками как прошлом году будут. И Ушаков как в прошлый раз после краткой речи сядет в джип и ведет. Оставляя электората поющего Лапчёнокса
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сейчас в Болдерае Нил кормит народ сосисками  2 часа назад
И раздает агитационные листочки за голосование Мариса какого-то из согласия. Даром эти сосиски обойдутся только Марису. А жители Болдераи заплатили за эти сосиски РНП и заглотили вместе с ними агитацию этого перца.
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