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В понедельник в Риге проходит акция профсоюза LABA, в рамках которой около 500 человек отправились в первомайское шествие по улицам Старой Риги. Об этом сообщает радио MIX FM 102,7.

Цель акции - напомнить общественности о работе и вкладе профсоюзов в благосостояния государства.

Шествие началось у Рижского замка, а затем его участники прошли по Набережной 11 ноября, ул. Калькю и направились к Памятнику Свободы. Участники первомайского шествия держат в руках красные шары и красные флаги с символикой профсоюза, многие несут государственные флаги Латвии и плакаты с первомайскими лозунгами.

Среди участников шествия много семей с детьми и молодых людей. В мероприятии также принимает участие мэр Риги Нил Ушаков.

Празднование 1 мая сегодня проходит и на Гризинькалнсе.