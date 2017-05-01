Общество |

В понедельник в Риге почти одновременно прошли два велозаезда – организованный столичным самоуправлением заезд "Рижский велопраздник – начинаем заниматься спортом" и заезд "Критическая масса".

Заезд "Рижского велопраздника" начался в 12.30, и в нем приняли участие около 300 человек, в основном молодежь.

Длина маршрута велопробега составила примерно 12 километров. Участники собрались у холла "Арена Рига" и их маршрут пролегал по улицам Малпилс, Сканстес, Ханзас, Экспорта, Набережной 11 Ноября, Ратушной площади, Каменному мосту, съезду на улицу Мукусалас, по улице Мукусалас и кольцу, а затем по улице Луцавсала. Съезд завершился на Луцавсале.

Участников сопровождали сотрудники полиции. В колонне велосипедистов были также представители велообщества полиции, а за ними следовала машина "скорой помощи".

После велозаезда для участников была предусмотрена развлекательная программа. На финише, около 14:00 в южной части Луцавсалы всех поприветствовал диджей Том Гревиньш. Тренеры провели общую заминку, а также угостили участников горячим чаем, кофе и горячим супом. Около 14:30 состоялся концерт – перед присутствующими выступили музыкант Нормунд Пауниньш, группа Otra puse и певица Антра Стафецка.

Цель "Рижского велопраздника" - устроить спортивную разминку в честь открытия сезона уличных тренировок, а также показать, что велосипедисты также являются важными участники транспортного движения.

В свою очередь, в 13.00 от театра "Дайлес" стартовал заезд "Критическая масса", в котором приняли участие около 2000 велосипедистов. Многие из них были в карнавальных костюмах. Также многие велосипедисты взяли с собой маленьких детей, которых везли на багажниках или в специальных колясках. Цель заезда - привлечь внимание общества к различным проблемам велосипедистов, в том числе некорректному отношению автомобилистов, а также трудностям перемещения на велосипеде в городе.

"Критическая масса" направилась по ул. Бруниниеку, затем свернула на ул. Кр. Валдемара, а затем по ул. Сенчу направилась на ул. Бривибас. Участники заезда перемещались с разной скоростью, большинство пересекало перекрестки на красный свет светофора.

Полиция ранее предупредила, что во время велозаезда "Критическая масса" возникают различные конфликтные ситуации, в том числе и потому, что большинство велосипедистов, как правило, грубо нарушают правила дорожного движения, например, игнорируют сигналы светофоров или едут по проезжей части в местах, где параллельно имеются велосипедные дорожки.

Полиция указала, что в заезде часто участвуют родители с маленькими детьми, подвергая их риску. Также следует иметь в виду, что передвижение в составе "Критической массы" хаотично, маршрут непредсказуем, поэтому о безопасности его участников невозможно полноценно позаботиться.