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Сегодня, 2 мая, с 16 до 18 часов в Риге, напротив посольства Украины состоится митинг памяти людей, погибших во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщила организатор мероприятия Анда Борисова.

Мероприятие согласовано с Рижской думой.

"Огонь Одессы горит теперь в сердце каждого честного и неравнодушного человека и мы не можем молчать и бездействовать! Наша задача - не позволить забыть Одесскую трагедию - одно из первых преступлений Украины в этой войне. Забвение и равнодушие грозят повторением - не допустим этого!", - говорится в заявлении организаторов.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между радикально настроенными футбольными болельщиками и сторонниками Евромайдана с пророссийскими активистами и участниками лагеря Антимайдана на Куликовом поле. В ходе столкновений пророссийские активисты оказались заблокированы в здании дома профсоюзов, которое было подожжено. В результате пожара в здании заживо сгорело более 40 человек.