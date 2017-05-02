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28 апреля VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) подали заявку в Центральное агентство по финансам и договорам на осуществление проекта по электрификации железнодорожных линий. Проект был одобрен Учреждением партнерства технической помощи JASPERS.

Электрификация является важным проектом по развитию отрасли, который включен в Национальный план развития на 2014 - 2020 годы и является первостепенным шагом транспортного развития на этот период. В первый период времени предполагается электрифицировать железнодорожное сообщение из Даугавпилса и Резекне в направлении Риги.

В прошлом году, привлекая экспертов аудиторской компании Ernst&Young Baltic, LDz провел детальный анализ затрат и выгод проекта, стимулируя интерес к отрасли сельского хозяйства, окружающей среде и транспорта, в том числе транзитной сферы для укрепления ее конкурентоспособности.

После реализации проекта железнодорожной сети серьезные изменения коснуться грузовых перевозчиков, чьи операции составляют три четвертых всех транспортных перевозок в Латвии.

Первый период будет реализован с конкретной целью поддержки "Обеспечения конкурентоспособного и экологически чистого железнодорожного транспорта TEN-T, повышая его безопасность, качество и способность".

Во время подготовки проекта LDz регулярно консультировался с Европейкой комиссией, с созданной Европейским банком реконструкции и развития организацией JASPERS, которая внимательно следила за подготовкой проектной документации, в частности, за анализом затрат и результатами полученных данных.