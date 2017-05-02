Эксперт: латвийцы достаточно образованы, чтобы избирать президента (8)

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Общество | 2 мая 2017 года, 11:32

Латвийский народ достаточно образован для того, чтобы самостоятельно заниматься вопросами государства. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал депутат Сейма от партии "No sirds Latvijai", член Юридической комиссии, экс-глава Конституционного суда Гунарс Кутрис, комментируя возможные изменения в порядке избрания президента.

"Выборы президента будут более честными, если их доверить жителям. В кулуарах депутаты правящих партий могут договориться между собой так, чтобы исход голосования удовлетворял их, а народ всегда выбирает лучшего для себя",- добавил Кутрис.

Он рассказал, что в данный момент изменения в порядке избрания президента поддерживают пять парламентских партий. Коме того, депутаты выступают не только за всенародные выборы, но и за продление срока правления президента до пяти лет.

Напомним, рабочая группа парламента, анализировавшая расширение полномочий главы государства, ранее предложила повысить легитимность президента, усилив независимость и суверенитет данного конституционного института.

Комментарии 8
Alex2 часа назад
Демографические "успехи" нашего хутора ,наводят меня на мысль вообще устранения этой ненужной никому фигуры ,достаточно и парламентской республики.Те же "успехи" наводят на мысль ,что и 100 депутатов многовато,хватит и 60-70.Чиновников на это население одного района Москвы,Лондона,Парижа достаточно тыщ 20(а не 150).А они тут рассусоливают как выбирать эту "необходимую" пустышку ...
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eiroskeptiki.lv2 часа назад
Депутаты решили вконец изжёванную жвачку демократии окунуть в варенье и пожевать еще лет пять?
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Олег 1 час назад
Вообще не понимаю,зачем нужен президент. Парламент ведет дела без президента, крутит и вертит за его спиной, а он только ходит и улыбается, обманывают обкрадывают население, а ему все-равно. Какой смысл иметь президента?
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