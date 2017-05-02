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Латвийский народ достаточно образован для того, чтобы самостоятельно заниматься вопросами государства. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал депутат Сейма от партии "No sirds Latvijai", член Юридической комиссии, экс-глава Конституционного суда Гунарс Кутрис, комментируя возможные изменения в порядке избрания президента.

"Выборы президента будут более честными, если их доверить жителям. В кулуарах депутаты правящих партий могут договориться между собой так, чтобы исход голосования удовлетворял их, а народ всегда выбирает лучшего для себя",- добавил Кутрис.

Он рассказал, что в данный момент изменения в порядке избрания президента поддерживают пять парламентских партий. Коме того, депутаты выступают не только за всенародные выборы, но и за продление срока правления президента до пяти лет.

Напомним, рабочая группа парламента, анализировавшая расширение полномочий главы государства, ранее предложила повысить легитимность президента, усилив независимость и суверенитет данного конституционного института.