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В Латвийском инфектологическом центре в этом году проверено 116 снятых жителями клещей и у шести из них констатирован клещевой энцефалит, сообщила представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы Айя Лиетиня.

В этом году лечение прошли 11 пациентов с боррелиозом (болезнью Лайма), больных клещевым энцефалитом и эрлихиозом не было.

Первый в этом году клещ был доставлен на проверку в инфектологический центр 18 февраля, а с 27 марта жители ежедневно приносят на проверку не менее одного клеща.

Латвийский инфектологический центр напоминает - единственным надежным способом защититься от заболевания переносимым клещами энцефалитом является вакцинация. В этом году число привившихся от клещевого энцефалита существенно увеличилось - почти наполовину.

Оплаченная государством вакцинация от клещевого энцефалита в этом году обеспечена детям в 27 краях Латвии, где в последние пять лет зафиксирована самая высокая заболеваемость клещевым энцефалитом.

Полностью оплачиваемая государством вакцинация обеспечивается также детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей детям на всей территории Латвии независимо от их места жительства.

С началом сезона активности клещей государство частично оплачивает вакцинацию от клещевого энецефалита также детям до двухлетнего возраста, беременным женщинам и женщинам в послеродовой период.