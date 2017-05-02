В Межапарке состоится фестиваль деревянных скульптур (1)

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Общество | 2 мая 2017 года, 13:25

С 10 по 20 мая в парке культуры и отдыха Межапарк состоится Международный фестиваль деревянных скульптур.

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Мероприятие будет происходить в Зеленом театре Межапарка, который находится неподалеку от Большого детского городка. Фестиваль организует муниципальное предприятие SIA Rīgas meži.

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Такое мероприятие в парке будет проведено впервые, и его главная задача – сделать жизнь парка еще разнообразнее, предоставив посетителям больше возможностей для отдыха и развлечений. Во время фестиваля семь ведущих латвийских и зарубежных скульпторов создадут скульптуры на тему "Межапарк - зеленое сердце Риги". У посетителей парка будет возможность следить за процессом создания художественных работ.

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Создавая скульптуры, в качестве материала скульпторы могут использовать также натуральный гранитный камень и световые элементы, которые дополнят скульптуры в темное время суток. Скульптуры будут созданы так, чтобы позже люди могли интегрироваться с ними, став частью художественного сюжета (например, чтобы была возможность сидеть на них или даже взобраться).

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На конкурс эскизов было прислано более чем 60 работ. В итоге для участия в Международном фестивале деревянной скульптуры были отобраны работы семи скульпторов из Латвии, Литвы, США и России.

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Художественный руководитель фестиваля – один из самых известных скульпторов Латвии Карлис Иле, создающий скульптуры из дерева, льда, снега, гранита, бронзы и воска. Карлис Иле получил более 30 наград, участвуя в фестивалях и симпозиумах в Латвии, Канаде, Японии, США, Китае, Швейцарии, России и Финляндии.

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20 мая в Зеленом театре Межапарка состоится закрытие фестиваля. На мероприятии будут представлены все скульптуры, награждены авторы. У посетителей будет возможность проголосовать за наиболее понравившуюся скульптуру, поучаствовать в различных развлечениях, посмотреть шоу деревообработки, подготовленное студентами Огрского техникума.

После закрытия фестиваля все скульптуры будут установлены на территории парка.

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SIA Rīgas meži выражает благодарность SIA INTRAC Latvija за поддержку фестиваля, а также SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija за подготовку подарков для художников.

Комментарии 1
wolf1 час назад
Pora i sejm vistavitj takih buratin narod ne videl
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