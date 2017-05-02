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С 10 по 20 мая в парке культуры и отдыха Межапарк состоится Международный фестиваль деревянных скульптур.

Мероприятие будет происходить в Зеленом театре Межапарка, который находится неподалеку от Большого детского городка. Фестиваль организует муниципальное предприятие SIA Rīgas meži.

Такое мероприятие в парке будет проведено впервые, и его главная задача – сделать жизнь парка еще разнообразнее, предоставив посетителям больше возможностей для отдыха и развлечений. Во время фестиваля семь ведущих латвийских и зарубежных скульпторов создадут скульптуры на тему "Межапарк - зеленое сердце Риги". У посетителей парка будет возможность следить за процессом создания художественных работ.

Создавая скульптуры, в качестве материала скульпторы могут использовать также натуральный гранитный камень и световые элементы, которые дополнят скульптуры в темное время суток. Скульптуры будут созданы так, чтобы позже люди могли интегрироваться с ними, став частью художественного сюжета (например, чтобы была возможность сидеть на них или даже взобраться).

На конкурс эскизов было прислано более чем 60 работ. В итоге для участия в Международном фестивале деревянной скульптуры были отобраны работы семи скульпторов из Латвии, Литвы, США и России.

Художественный руководитель фестиваля – один из самых известных скульпторов Латвии Карлис Иле, создающий скульптуры из дерева, льда, снега, гранита, бронзы и воска. Карлис Иле получил более 30 наград, участвуя в фестивалях и симпозиумах в Латвии, Канаде, Японии, США, Китае, Швейцарии, России и Финляндии.

20 мая в Зеленом театре Межапарка состоится закрытие фестиваля. На мероприятии будут представлены все скульптуры, награждены авторы. У посетителей будет возможность проголосовать за наиболее понравившуюся скульптуру, поучаствовать в различных развлечениях, посмотреть шоу деревообработки, подготовленное студентами Огрского техникума.

После закрытия фестиваля все скульптуры будут установлены на территории парка.

SIA Rīgas meži выражает благодарность SIA INTRAC Latvija за поддержку фестиваля, а также SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija за подготовку подарков для художников.