Общество |

Сегодня, 2 мая, в Шяуляе сменились военные контингенты, осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО - голландских военных сменили польские.

На авиабазе ВВС Литвы в Шяуляе состоялась церемония, во время которой военнослужащих контингента Нидерландов, охранявших воздушное пространство стран Балтии четыре месяца, сменил контингент ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.

Военные ВВС Польши будут участвовать в натовской миссии воздушной полиции стран Балтии уже в седьмой раз. До этого они уже служили в этой миссии в 2006, 2008, 2010, 2012 гг. и дважды - в 2014 году. Тогда польские военнослужащие участвовали в миссии с истребителями MiG-29 Fulcum.

Страны-члены НАТО присылают своих военных и истребители охранять воздушное пространство стран Балтии с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО. За этот период миссию воздушной полиции в странах Балтии осуществляли уже 17 стран-союзников. Миссия польского военного контингента будет 44-й за период с ее старта в 2004 году.