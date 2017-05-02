Долги министра здравоохранения составили более 124 000 евро (2)

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Общество | 2 мая 2017 года, 14:07

Долги министра здравоохранения Анды Чакши составили в прошлом году 124 157 евро, свидетельствует поданная ею декларация государственного должностного лица.

В прошлом году Чакша получала зарплату в трех учреждениях - 30 628 евро от Государственной канцелярии, 23 099 евро от Детской клинической университетской больницы и 6060 евро от Министерства здравоохранения. Министр также выдала ссуд на 52 646 евро.

Чакша получила пособие в размере 273 евро и другие поступления от Государственного агентства социального страхования в размере 8992 евро, а также 12 евро от Рижского университета Страдиньша. Чакша в Nordea Bank имеет накопления в размере 46 983 евро и получила 20 евро процентов.

Министру принадлежат легковая автомашина Subaru WRX, земля и дом в Сигулде, в совместном владении - земля в Риге. Наличные накопления Чакши составляют 5000 евро.

Комментарии 2
ларуся2 минуты назад
получать зарплату в трёх местах и ещё иметь долги? это раз и как можно одалживать тысячи если у тебя долги в два раза больше? это два И как такой чиновник будет работать и погашать долги - только с откатами? это три Назовите хоть одну причину по которой этот чиновник может работать на ответственной должности?
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Ахмед9 минут назад
Повальные долги власть имущих очень похожи на обычные схемы ухода от налогов
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