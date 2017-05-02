Рига увеличивает до 100 евро размер пособия политрепрессированным (3)

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Общество | 2 мая 2017 года, 14:54

Размер единовременного пособия бывшим политрепрессированным и участникам движения национального сопротивления в Риге в дальнейшем составит 100 евро.

Такое решение сегодня приняла Рижская дума, рассмотрев поправки к правилам о праздничных пособиях бывшим политрепрессированным лицам и участникам движения национального сопротивления.

Размер этого пособия не менялся с 2008 года. Поскольку его получатели становятся все старше и для них очень важна поддержка в любой форме, решено увеличить пособие с 75 евро до 100 евро.

В прошлом году это пособие в Риге получили 3119 человек, а его общая сумма составила 234,525 тыс. евро. Предполагается, что в этом году его получат 3104 человека, для выплаты пособия запланировано 310,4 тыс. евро.

Комментарии 3
негражданин3 часа назад
мы тоже политрепрессированные, когда могу получить пособие?
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алекс1 час назад
Вот что значит теперь семейная дружба четы Ушакова с семейством националки Броки.И что может женщина,давняя подруга Броки.
Уже легионерам пособия повышают,а в скором времени можем увидеть Ушакова,марширующем 16 марта,плавно перетекающим в 9 мая.
Электорат и бабки-наше все.Не было бы рускоязычных в таком количестве,то наш мэр ловил бы рыбу в мутной воде ТБ Дннл.
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кот22 минуты назад
А кто добавит тем кого уже четверть века репрессирует наше государство?
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