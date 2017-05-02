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В Рижском зоопарке появится центр образования об окружающей среде, затраты на который составят 1,55 млн евро.

Центр планируется открыть до 2021 года. Финансирование строительства из Фонда сплочения составит 1 036 450 евро, Рижское самоуправление выделит 480 225 евро, а сам зоопарк - 33 325 евро.

В имеющемся учебном классе все желающие уместиться не могут. К тому же, из-за того, что класс находится в подвальном помещении, он остается недоступным для людей с особыми потребностями.

Отдел информации и образования зоопарка ежегодно проводит около 350 занятий для групп школьников и студентов, в которых участвуют около 6 000 человек.

Планируется, что центр площадью 710 квадратных метров будет расположен на месте построенного в 1920 году вольера для обезьян, который больше не используется, так как не соответствует современным требованиям.

Вместо этого будет возведено многофункциональное здание с частично трансформируемыми стенами, в котором построят четыре помещения для занятий и мобильный выставочный зал.