"Единство" не поддержит налоговую реформу (6)

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Общество | 2 мая 2017 года, 16:34

Партия "Единство" не поддержит основные принципы налоговой реформы, пока они не будут качественно разработаны, заявила сегодня после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом руководитель парламентской фракции "Единства" Солвита Аболтиня.

Несмотря на это, Аболтиня и лидер "Единства" Андрис Пиебалгс заверили, что поддерживают нынешнее правительство, которое планирует в результате реформы подоходных налогов с предприятий и населения увеличить сумму денег, находящуюся в распоряжении компаний и жителей, которая поспособствует росту инвестиций и потреблению.

Правительство рассчитывало утвердить реформу на заседании в среду, 3 мая.

Напомним, что по мнению Министерства финансов снижение налогов на рабочую силу окажет благотворное влияние на частное потребление, в результате которого снизится налоговое бремя для предприятий, что усилит их конкурентоспособность и улучшит возможности привлечения рабочей силы.

Комментарии 6
Циля1 час назад
А разве её еще не посадили?
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Если оно и не поддерживает, то это означает отнюдь не заботу о народе, а только то, что внутри колиции каждый тянет одечло на себя, и еще не договорились, КАК распилить эти самые налоги.
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шустрый1 час назад
Эта кошка драная сама в коалиции при деле,а теперь,типа заботу о населении проявляет....тьфу на неё.
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