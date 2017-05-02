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Партия "Единство" не поддержит основные принципы налоговой реформы, пока они не будут качественно разработаны, заявила сегодня после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом руководитель парламентской фракции "Единства" Солвита Аболтиня.

Несмотря на это, Аболтиня и лидер "Единства" Андрис Пиебалгс заверили, что поддерживают нынешнее правительство, которое планирует в результате реформы подоходных налогов с предприятий и населения увеличить сумму денег, находящуюся в распоряжении компаний и жителей, которая поспособствует росту инвестиций и потреблению.

Правительство рассчитывало утвердить реформу на заседании в среду, 3 мая.

Напомним, что по мнению Министерства финансов снижение налогов на рабочую силу окажет благотворное влияние на частное потребление, в результате которого снизится налоговое бремя для предприятий, что усилит их конкурентоспособность и улучшит возможности привлечения рабочей силы.