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Депутаты комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и окружающей среде большинством голосов во вторник поддержали предложение Юлии Степаненко ("Согласие") по поправкам к закону о защите животных, которые предусматривают, что в цирке будет запрещено использовать пойманных на воле диких животных, но допускается использование животных, которые уже родились в неволе.

В поддержку этого предложения выступили представители ООО "Silver Show Management", организатора цирка "Tropicana". Они указали, что на территории Латвии в настоящее время не выступает ни одно дикое животное, которое было поймано на воле, а во время гастролей цирков в документах животных всегда указано их происхождение.

Представители компании также отметили, что необходимо разработать подробные правила хорошего содержания цирковых животных, которые бы на уровне нормативов закрепили надлежащую практику содержания животных, используемых в сфере культуры и искусства. "Silver Show Management" подчеркивает, что животные являются неотъемлемой частью циркового искусства.

В то же представители рабочей группы Министерства земледелия информировали депутатов об исследовании, проведенном по заказу правительства Уэльса, в котором утверждается, что обеспечить хорошие условия для рожденных в неволе диких животных в цирковых условиях невозможно.

В соответствии с заключениями экспертов выращенные в неволе животные принципиально не отличаются от своих живущих на воле собратьев, а возможности цирков улучшить условия содержания животных весьма ограничены и цирки не в состоянии обеспечить даже их основные потребности. Поэтому нет никаких научных обоснований для мнения о том, что рожденные в неволе дикие животные подходят для цирка.

Как указали представители Минземледелия, если предложение Степаненко будет принято, это развернет закон на 180 градусов и отменит поправки по сути.

Тем не менее шесть депутатов проголосовали за предложение Степаненко, двое были против, один воздержался. Соответствующие поправки еще предстоит рассмотреть на заседании Сейма.