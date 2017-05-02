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Для контроля за дорожным движением Госполиция будет использовать не только новые нетрафарированные автомашины "Шкода" и Subaru, но и трафарированные микроавтобусы Renault.

Сегодня на презентации автомашин руководство полиции рассказало, что для нужд дорожной полиции получено не только 40 нетрафарированных джипов Subaru Forester и автомашин "Шкода Суперб", но и трафарированные автомашины - 45 автомобилей Opel Mokka, 46 "Шкода Октавиа" и 15 микроавтобусов Renault Traffic.

Все они оснащены аппаратурой для выявления тех, кто превысил скорость.

Приобретение Subaru Forester и Renault Traffic - своего рода хитрость, чтобы нарушители не привыкали к тому, что дорожная полиция перемещается на автомашинах только нескольких марок. Также считается, что на Opel Mokka ездят только участковые инспектора, но теперь на таких автомашинах будут контролировать и нарушителей дорожного движения.

Пополнение автопарка предусмотрено во всех региональных управлениях полиции.

Общая сумма аренды нетрафарированных автомобилей составляет 2,46 млн евро. Полиция сможет ими пользоваться в течение пяти лет. В настоящее время в распоряжении полиции имеется семь легковых нетрафарированных автомашин, которые используются для контроля за движением, - пять Subaru и две Opel.