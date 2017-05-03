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Вместо того, чтобы начать качественно новую дискуссию о предпосылках политического устройства Латвии или хотя бы оценить торжественность момента, напоминающего о Риге, как о городе, где можно черпать вдохновение, присуждение латвийского гражданства родившемуся в Риге танцовщику Михаилу Барышникову - фактически легенде искусства обернулось спорами о том, как быстро он получил паспорт гражданина Латвии и сколько он за это заплатил. Таково мнение латвийской журналистки Агнесе Маргевичи, опубликованное на портале Diena.

"Вместо радости, вновь пришлось удивляться тому, сколько в обществе есть индивидов, поднимающих шум, который не свидетельствует ни о здоровье демократии, ни о правовом уровне в Латвии. Борцы за правду поднимают, например, вопрос об обустройстве места захоронения для бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги на небывалый уровень наивысшего проявления коррупции. В этот же ряд было поставлено и присуждение Барышникову гражданства в ускоренном порядке, когда легенде искусства в Риге в течение нескольких часов был выдан паспорт гражданина Латвии ", - пишет журналист.

В прошлый четверг мировые СМИ цитировали трогательные слова Барышникова из письма к латвийским политикам, которое он послал, согласившись на присуждение латвийского гражданства. "Мое детство в Риге было достаточно нелегким, так как я был сыном русских родителей. На самом деле, мой отец был отправлен в Латвию, чтобы оккупировать страну. Несмотря на эти неприятные обстоятельства, у меня развилась крепкая связь с латвийским народом. Возможно, противоречивый статус моей семьи там как раз способствовал тому, что я от всего сердца поддерживал независимость латышей и суверенитет государства".

"Есть ли более красноречивая и убедительная формулировка для того, чтобы с нуля начать разговор о латышах, переродившихся из исторического поселения в политическую нацию? Разговор, который занял бы еще лет 20-ать и, возможно, закончился на той же нулевой отметке, где с одной стороны латыши с исторической болью, а с другой - русские с исторической обидой. Однако разговор, который бы состоялся", - указала Маргевича.

Но, по словам журналиста, вместо того, чтобы порадоваться латыши вновь напомнили, что "мы можем праздновать, но возможно, еще лучше - мы можем испортить себе праздник".

"Сколько лет по прошествии войны, между людьми в годах разворачиваются баталии о том, кто на какой стороне воевал. По-прежнему не забыта традиция семьям беспокоиться о том, как и как часто надо ухаживать за могилами предков. Дорвались до компьютеров, где латыши анонимно делят 21 квадратный метр земли, который зарезервирован для захоронения экс-президента, а также сточат зубы от того, что в отличие от Барышникова за паспортом стояли в очереди", - пишет Маргевича.

Напомним, согласно имеющимся в распоряжении газеты Diena документам, договор о резервации семиместного участка размером 21 кв. м. был заключен Вике-Фрейбергой 2 декабря 2014 года. Между тем, как выяснило издание, получить место на 1-м и 2-м Лесном кладбище "со стороны" невозможно. Действия экс-президента вызвали неодобрение в обществе.

В свою очередь родившемуся в Латвии балетному танцовщику Михаилу Барышникову Сейм единогласно постановил предоставить гражданство Латвии за особые заслуги 27 апреля. В тот же день ему в торжественной обстановке был вручен паспорт гражданина Латвии и подарен латвийский флаг.

фото Иева Чика/LETA, Иева Макаре/LETA, коллаж Mixnews