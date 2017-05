Общество |

В Киеве, где в этом году состоится "Евровидение-2017", началась активная подготовка к конкурсу и уже проходят первые репетиции. Так, после первого саундчека латвийской группы Triana Park, многие фанаты и блогеры остались в замешательстве.

Музыкальный коллектив привлек к себе внимание не столько исполнением, сколько стилизованными световыми рисунками, дополнявшими шоу, пишет kasjauns.lv.

Как оказалось, некоторые разглядели в инсталляциях мужской половой орган.

Журналист портала Oneurope Филс Коклу опубликовал в своем Twitter фото с выступления латвийской группы, на котором отчетливо видно изображение пениса.

"Уверены ли вы, что эти неоновые световые рисунки нормальные и соответствуют морали?, - спрашивает Коклу у организаторов конкурса.

Также журналист отмечает, что комиссия может не одобрить выступление, так как конкурс песен является все-таки семейным шоу.

"Евровидение - ничто, если нет этой штуки! А Латвия об этом позаботилась. Внешность Агнесы Раковской действительно казалась яркой, на только до того момента, пока не показался огромный неоновый пенис у нее за спиной. После этого тяжело воспринимать песню серьезно", - пишет он.

Похожим вопросом задается и музыкальный обозреватель британского портала Metro Бени Ройстон, который предполагает, что этот световой объект все-таки может быть и деревом.

"Действительно ли на сцене появился пенис? Латвия должна быть очень внимательной при выборе ракурсов камеры, чтобы не оскорбить чувства смотрящих", - пишет Ройстон.

Между тем, как отметил портал kasjauns.lv, в шоу Triana Park рассмотрели половой орган только люди с испорченной фантазией. И Фил Колклу один из них. Его опубликованное изображение наверняка поддавалось корректировкам, чтобы памятник Свободы действительно выглядел как пенис.

Такое мнение разделили и другие блогеры, которые во время выступления группы ничего странного не заметили.

Just to clarify some rumours - so called "penis" in #TrianaPark performance is supposed to be Milda (freedom monument in the heart of Riga) pic.twitter.com/rCEfSjLntV