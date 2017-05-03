Общество |

Президент Латвии Раймонд Вейонис 2 мая внес изменения в декларацию должностного лица за 2016 год, указав, что получил компенсацию в размере 12 666 евро от канцелярии президента, свидетельствует информация Службы госдоходов.

В общей сумме компенсации 1 722 евро составляют командировочные, 10 944 евро выплачены на представительские расходы.

В прошлом году безналичные накопления Вейониса выросли примерно на 36 тыс. евро и составляли 162 951 евро и 1 040 долларов (970 евро), а в 2015 году - 126 732 евро и 1 040 долларов (970 евро).

В виде зарплаты от канцелярии президента Вейонис в прошлом году получил 57 381 евро. Стоит отметить, что в 2015 году зарплата президента составила 24 791 евро.

В своей декларации президент не указал займы, сумма которых превышает 20 минимальных зарплат.