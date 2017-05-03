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4 мая Рига станет одним из 45 самоуправлений, которое присоединится к акции "Обними Латвию", открывающую торжества по случаю столетия государства. Всех рижан ждут в 13.00 около памятника Карлису Улманису, где посадят дуб.

"В месте, выбранном для посадки дуба в Риге, чувствуется дыхание истории и дух народа. Это место находится около памятника первого премьер-министра и президента Латвийской республики Карлиса Улманиса (1877-1942), рядом с Кабинетом министров Первой свободной республики. Место, которое расположено всего в нескольких минутах ходьбы от Национального театра и памятника Свободы. В этом месте события и опыт прошлого приобретут новые очертания в виде посаженного дуба", - поясняет идею мероприятия заместитель председателя Рижской думы Андрис Америкс.

В Риге в акции "Обними Латвию" примут участие А. Америкс, заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы, генерал Интар Зитанс, начальник главного управления уголовной полиции Госполиции, полковник Андрей Гришин, начальник управления уголовных расследований Государственной погранохраны, полковник Гунтис Пуятс, министр сообщения Улдис Аугулис, экс-президент Валдис Затлерс, а также особый гость – скелетонист Томас Дукурс.

Праздничное настроение во время посадки дума создадут фольклорная группа центра культуры и народного искусства Ritums – Skandinieki и ведущий мероприятия, актер Латвийского национального театра Артур Крузкопс.

Акция "Обними Латвию" является одним из мероприятий в рамках празднования столетия Латвии, которое направлено на укрепление чувства единства и принадлежности при помощи символического действия – посадки в приграничных городах, волостях или территориях дубов как стражей духовности. К дубам прикрепят табличку, которая будет свидетельствовать, что это дерево посвящено юбилею страны. Дубы будут высажены одновременно в четырех местах Латвии, где в честь 80-летнего юбилея государства (в 1998 году) скульптор Вилис Титанс создал скульптурную группу "Латвия под знаком солнца".

Акцию организует Министерство внутренних дел совместно с Бюро столетия Латвийского государства Министерства культуры, организации Latvijas mazpulki и Яунсардзе, а также латвийские самоуправления.