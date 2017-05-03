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Сегодня, 3 мая, снова заработал интерактивный фонтан около Дома конгрессов в парке Кронвальда.

Депутаты Рижской думы решили принять дар от компании Connection Codes - интерактивный стенд фонтана, который позволяет управлять струями воды движением рук. Эта установка появилась в парке Кронвальда в прошлом году и стала очень популярной среди рижан и гостей столицы. Она позволяет любому прохожему стать "дирижером" фонтана, взмахивая руками, подобно тому, как дирижеры машут палочкой.

Рижские фонтаны каждый год включают поэтапно, поскольку перед началом сезона проводятся ремонты и техническое обслуживание.

"В Риге всего 11 фонтанов, и каждый из них надо регулярно ремонтировать и обслуживать. Перед началом каждого сезона их чистят, тестируют и, если необходимо, заменяют детали. С включением фонтанов можно считать, что летний сезон начался", - рассказал председатель Комитета по охране окружающей среды и жилища Рижской думы Вячеслав Степаненко.

Также в Риге начали работать и другие фонтаны. Первым включили фонтан "Нимфа" около Латвийской национальной оперы, который является старейшим в Латвии фонтаном и работает с 1887 года.