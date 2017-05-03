Общество |

Латвийский центр доноров крови обратился к жителям Латвии с просьбой помочь пополнить запасы крови. "Друг, приди в гости, помоги пополнить запасы крови!", - сказано в сообщении центра в социальной сети Twitter.

Напомним, цель Латвийского центра доноров крови – популяризовать движение безвозмездного донорства крови в Латвии, а также привлекать доноров, чтобы обеспечивать кровью людей, которым это необходимо.

Твоя кровь может спасти чью-то жизнь!

Информация о процедуре сдачи крови и центрах сдачи крови во всей Латвии опубликована на домашней странице Государственного центра доноров крови www.vadc.gov.lv.

На портале центра доноров крови сказано, что одна сдача крови помогает спасти жизнь 3 человек.