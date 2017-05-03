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Латвийский специалист по общественным отношениям Гинтс Кнокс, находясь в Нью-Йорке, запечатлел находящегося там же российского телеведущего и писателя Владимира Соловьева.

Кнокс разместил фотографию с Соловьевым в своем микроблоге Twitter.

"Смотрите кого утром встретил в Центральном парке Нью-Йорка. Пропагандон приехал к дяде Сэму на поклон?", - подписал снимок Кнокс.

Смотрите кого утром встретил в Центральном парке Нью-Йорка. Пропагандон приехал к дяде Сему на поклон? @navalny pic.twitter.com/GxZiulw4I4 — Gints Knoks (@Knoks) 1 мая 2017 г.

Как отмечает Latvijas Avīze, "фотография российского пропагандиста вызвала большой резонанс в зарубежных СМИ".

В частности, как отмечает Газета.ru, в микроблоге самого Соловьева о поездке в США ничего не говорится.

Добавим, 2 мая Владимир Соловьев дал интервью радио Baltkom, в котором рассказал, что провел некоторое время в США.