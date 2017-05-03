Латвиец заметил в Нью-Йорке "российского пропагандиста" Соловьева (23)

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Общество | 3 мая 2017 года, 13:09

Латвийский специалист по общественным отношениям Гинтс Кнокс, находясь в Нью-Йорке, запечатлел находящегося там же российского телеведущего и писателя Владимира Соловьева.

Кнокс разместил фотографию с Соловьевым в своем микроблоге Twitter.

"Смотрите кого утром встретил в Центральном парке Нью-Йорка. Пропагандон приехал к дяде Сэму на поклон?", - подписал снимок Кнокс.

Как отмечает Latvijas Avīze, "фотография российского пропагандиста вызвала большой резонанс в зарубежных СМИ".

В частности, как отмечает Газета.ru, в микроблоге самого Соловьева о поездке в США ничего не говорится.

Добавим, 2 мая Владимир Соловьев дал интервью радио Baltkom, в котором рассказал, что провел некоторое время в США.

Комментарии 23
3хаха 1 час назад
О как! А ты интересно что там забыл, просто гондон?
2
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Парадокс.1 час назад
Интересно,если человек отстаивает интересы своей страны и поддерживает всенародно выбранного президента то он пропагандон.А если политики некоторых стран становятся полит проститутками,постоянно продавая интересы страны нанося ей огромный вред,то это патриоты.Парадокс. Кнокс,а ты там чего забыл,уборщиком небось в этом парке подрабатываешь?
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Alex2 часа назад
А правильно пропагОндон или пропагАндон ?А как желчь то прёт !Аж из ушей!Неужели соловья слушает ?Или обиделся за латвийских танцоров?
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