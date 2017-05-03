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С увеличением продолжительности дня и угла падения солнечных лучей растет и уровень ультрафиолетового излучения, поэтому даже в прохладное время специалисты призывают соблюдать осторожность.

В начале мая солнце светит так же ярко, как в начале августа, кроме того, весной незагорелая кожа более чувствительна к ультрафиолетовому излучению.

Прогнозируется, что индекс ультрафиолетового излучения на этой неделе временами достигнет пятого уровня - самого высокого в этом году.

Чтобы избежать ожогов, которые являются основным фактором риска развития злокачественных новообразований кожи, в начале сезона на солнце можно находиться лишь совсем короткое время, а затем продолжительность солнечных ванн можно увеличить. Больше всего солнечных лучей следует остерегаться людям со светлой кожей, светлыми или рыжими волосами, у которых на коже много веснушек.

В то же время специалисты напоминают, что в умеренных дозах солнечное излучение необходимо человеческому организму, так как активизирует обменные процессы и стимулирует иммунную систему. Под влиянием ультрафиолетовых лучей в коже образуется необходимый человеку витамин D, который улучшает структуру костей.

Наибольшую опасность для здоровья представляет загар в солярии и в южных странах, где ультрафиолетовое излучение намного сильнее. В Латвии ультрафиолетовое излучение достигает пика в июне и первой половине июля.