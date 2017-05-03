Общество |

Мама третьеклассника Рижской английской гимназии обратилась с жалобой в Министерство образования и науки с просьбой обратить внимание на методы преподавания в школе. Об этом сообщает la.lv со ссылкой на передачу Bez Tabu телеканала TV3.

Мама была возмущена домашним заданием, которое получил ее ребенок.

"Шлюха. Прошу написать историческое значение этого слова и сравнить его с современным определением. Работу сдать учителю группы продленного дня", - сказано в задании.

Директор Департамента надзора Государственной службы качества образования Юрис Зивертс сообщил, что объяснение таких слов не входит в содержание учебной программы и такой исторический метод не должен использоваться.

Как сообщили в школе, этим словом мальчик довольно часто обзывал свою одноклассницу. Молодая учительница попробовала таким образом обратить внимание ученика на смысл сказанного. Она была убеждена, что если он узнает значение этого слова, то перестанет его использовать, отмечает программа.

В заявлении, которое получила Госслужба качества образования, также сообщается, что перед тем, как дать на дом задание проанализировать вышеупомянутое слово, учительница просила ученика несколько раз написать его в тетради.

Директор школы уже написала объяснение в службу по поводу сложившееся ситуации.