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Согласно информации Balticmaps.eu, в Риге начали образовываться традиционные предпраздничные пробки.

Самая сложная ситуация складывается на подъезде к Вантовому и Островному мосту. Водители должны считаться с тем, что дорога на этих участках займет на 6-9 минут больше времени.

По причине пробок может опаздывать общественный транспорт.

За актуальной информацией о расписании можно следить на портале satiksme.lv, а так же через мобильное приложение Waze и на Balticmaps.eu.